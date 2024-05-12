韓星李鎮赫從團體UP10TION出道，在選秀節目引發話題，12日他在台舉辦粉絲見面會，演出日恰巧是母親節，聊到母親節話題，他表示自己有傳訊息祝福媽媽說：「謝謝妳把我養育成人。」還提到當年選秀節目結束後，第1次用自己賺的錢買要價480萬韓元（約台幣12萬元）的精品包送給媽媽，媽媽收下也露出滿意的笑容。

李鎮赫1年前來台，學了當時在台熱賣的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》主演林柏宏的口頭禪「不敢相信」，時隔1年再來台有無多學其他流行的中文？他表示沒有新學，但練了另1部熱賣國片《刻在你心底的名字》電影主題曲〈刻在我心底的名字〉，誠意十足。

李鎮赫全場又唱又跳，展現偶像歌手多元才藝。（ON INN ASIA提供）

練唱〈刻在我心底的名字〉是否困難？李鎮赫說因為高音偏高，所以有降key來唱，中文發音如何克服？他表示：「比起中文，歌詞裡面還有法文，反而是法文歌詞要特別留心去學。尤其因為第一段跟第二段旋律差不多，但歌詞不一樣，要注意不要唱錯詞。」

李鎮赫除了在音樂領域發展，也有拍攝戲劇作品，未來他想挑戰拍電影，也想嘗試挑戰音樂祭，「我來過很多次台灣，也想感受海外的音樂祭，可能經紀公司有公司層面的考量，但我個人都很接受，想跟台灣歌手一起表演。」