國民黨立委徐巧芯11日透露，因被側翼無良公關（現改名為台北松信資深綠吱，下簡稱資深綠吱）多次騷擾，因而前往松山分局以《跟騷法》提告。對此，前立委郭正亮12日就表示，「這些側翼、綠媒、民進黨的黨公職，只要繼續用這種方式來糾纏徐巧芯，就把它等同為賴清德默許，不然就是國民黨要拿出報復作為，大家就來搞，搞到全台灣烏煙瘴氣，看你賴清德怎麼執政」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「有很多事情不是法律處理的，很多是政治處理的，這些側翼、綠媒、民進黨的黨公職，只要繼續用這種方式來糾纏徐巧芯，就把它等同為賴清德默許，因為他可以阻止，該出來講點話」。

郭正亮指出，「他對行政團隊講那些話，是希望大家能夠和解，說在野黨好的意見我們就接受；不好的意見我們也不要衝突，就擱置，其他就好好協調溝通」，郭正亮質疑，「請問你的立院黨團有這樣幹嗎？我認定就是你賴清德默許，不然就是國民黨要拿出報復作為，大家就來搞，搞到全台灣烏煙瘴氣，看你賴清德怎麼執政」。

郭正亮更說，「對民進黨除了這種方式之外，就是賴清德要突然之間想通，這東西不是小事，一個國家、國會議員可以被側翼這樣搞，然後警政署、法務部長都不出來講話，連國會議員都被民粹式搞，那一般老百姓怎麼辦？」郭正亮最後也坦言，「執政黨的黨主席賴清德放著爛，什麼也不管，縱容你的側翼這樣搞，這就是法西斯化的前奏」。