藝人阿本（翁瑞迪）從綜藝節目《模范棒棒堂》出道，在演藝圈打拚多年，突然轉做幕後，近年才重返演藝圈。今（12）日母親節他發文祝媽媽「母親節快樂喲」，並曝光媽媽年輕時的舊照，氣質外貌讓不少網友驚訝表示，阿本的美貌是遺傳自媽媽，而阿本也透露媽媽精通財務、英語，彼此溝通時常常是3種語言夾雜，讓阿本笑稱：「是要多國際化啊我們家」。

阿本曬出小時候三兄弟裡和媽媽的合照，他透露自己從小就是最貼心也最任性很皮的小孩，他提到小時候媽媽曾說想生女兒，沒想到3個小孩都是男生，阿本幽默表示：「但我猜她沒想到現在算是某程度的願望實現吧？（兒子變成業配美魔女？）哈哈哈哈！」阿本談到自己高中時因為叛逆，媽媽曾流淚表示是不是自己做錯什麼，甚至後來有天問阿本：「你幸福嗎？快樂嗎？要不要找個伴陪你？」

阿本表示很感恩能夠成為一家人，他很珍惜媽媽給他的每一句告誡，很感謝她的操心掛念，但他真正最希望的就是媽媽可以不用再為子女煩惱了，他希望媽媽可以每天過得開心、內心平靜、多放鬆、多休息，多買一些名牌，由他負責出錢。阿本也分享媽媽的英文、財務都超強，每次請教她一些工作和生活上的事，媽媽都會國台英語交雜：「哩報稅欸網頁登入，mortgage interest欸當抵稅！」讓阿本笑稱：「哈哈哈，是要多國際化啊我們，媽媽，母親節快樂喲」。

貼文曝光後，不少網友都驚訝於阿本媽媽的美貌，大讚：「天下父母心，本本媽媽水喔」、「媽媽好美呀，祝母親節快樂」、「媽媽那個年代跟現在的你一樣是個大美人捏」、「媽媽是美女耶」、「阿本媽媽跟本是美女，看出來美真的有遺傳呀，母親節快樂」、「原來你的天生麗質，遺傳至媽媽」。