桃園棒球場今天下午4時許，正當場內球賽正激烈之時，沒想到場邊也有激烈的打鬥事件，林姓男子（36歲）站在球場出入口處，因為倚靠欄杆，不滿被球場工作人員勸導，居然當場嗆聲：「想被打嗎？」隨後就出拳出腳痛打這名無辜的工作人員，直到旁邊民眾出聲制止，林男才停手。

據了解，林姓男子進入球場，邊喝酒邊看球賽，但是沒有坐在座位上，而是倚靠靠近出入口的欄杆上，陳姓工作人員（21歲）擔心林男會阻擋到其他觀賽的民眾，也擔心他會阻擋到民眾走動，就好心上前勸導，每想到會遭到林男的全武行伺候，造成陳男頭、腰部有受到挫傷。

轄區警方表示今日16時許獲報在桃園球場內有傷害案發生，立即派員到場，經了解，被害人陳男為球場工作人員，因勸導36歲林男勿倚靠欄杆而爭執，未料竟林男出言恐嚇並以拳腳攻擊，致使陳男頭、腰部受有挫傷。本所將涉案林男帶回，全案訊後依傷害、恐嚇等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。