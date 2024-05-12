日前已有外媒引述消息報導台積電有意興建熊本三廠，生產更先進製程的晶片。木村近日接受Japan Times專訪時表示，雖然台積電尚未和熊本政府洽談熊本三廠計畫，但熊本政府「已預備全力支持台積電」。

今年49歲的木村曾任熊本縣副知事，在今年3月當選知事後便積極拉攏台積電，甚至打算在今夏來台造訪台積電總部，洽談熊本三廠計畫。

據了解台積電當初選在熊本設廠，主要是看中當地豐富地下水資源，因為晶圓廠每日用水量動輒數千立方公尺，但近日外界開始擔心熊本一、二廠量產後將造成地下水資源枯竭。木村對此表示，雄本政府不排除動用多餘的水壩蓄水量。

熊本政府之所以極力拉攏台積電，無疑是看好台積電進駐推動當地經濟成長。台積電熊本一、二廠合計將為當地創造超過3,400個工作機會，更不用說相關基礎建設創造的周邊經濟效益。

木村表示：「我們要將熊本打造成AI、資料中心、自駕車等眾多半導體相關科技的發源地。」