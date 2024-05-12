由於鋒面影響，明（13）日上午各地有短暫陣雨或雷雨，下半天水氣減少、東北季風影響，剩下東半部局部短暫陣雨、西半部山區零星降雨，各地感受舒適偏涼，晚上北部及宜蘭低溫為19、20度，局部地區溫度更低。氣象署表示，未來一周大多多雲到晴，午後僅山區有局部發展，白天舒適溫暖早晚涼，日夜溫差可能達8、9度。

氣象署指出，明天上午各地有短暫陣雨或雷雨，下半天降雨明顯趨緩，僅東半部有局部短暫陣雨、西半部山區有零星降雨；溫度方面，北部及宜、花白天高溫24、25度，其他地區27至29度，感受舒適偏涼，北部及宜蘭夜晚低溫為19、20度，其他地區21至23度，局部溫度會更低一些。

氣象署分析未來天氣變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周二（14日）東北季風影響，各地大多多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，北台灣天氣稍涼；周三（15日）東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，北台灣氣溫稍回升。

周四（16日）東北季風稍增強，北部及東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；周五至下周日（17日至19日）東北季風減弱，各地大多多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。