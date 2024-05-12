洪志善單場貢獻24分、11助攻。（新北國王提供）

新北國王12日主場101比105不敵新竹御頂攻城獅，不過以替補陣容出賽仍將雙位數落後在第4節縮小，讓球迷看到球隊的韌性，林金榜、洪志善兩位38歲老將的發揮，也令球迷激賞。

這場比賽已經確定晉級季後賽的國王隊讓林書豪、林書緯、李愷諺、曼尼高等6名球員輪休，由洪志善、簡祐哲、林金榜、蘇士軒及外援米歇爾先發，洪志善打了超過39分鐘，林金榜超過32分鐘，米歇爾更是相隔1個月久違的出賽，林金榜、洪志善各貢獻20分、24分，林金榜單場得分跟洪志善單場11助攻都創個人PLG單場新高。

林金榜上次得分雙位數是去年5月13日周六，剛好也是母親節那周，他笑說：「還真不知道這件事，那就祝大家母親節快樂！我不太會去看個人表現，比較不滿這場沒把艾夫伯手好，讓他在進攻端予取予求狂轟37分，這是不及格的防守表現，但很開心全隊落後時沒有放棄、還是想贏，我上場就是盡量達到教練要求，還有很多細節要進步。」

這場比賽洪志善和米歇爾都打到抽筋，洪志善說：「賽前教練講了，不管比賽排出的陣容如何，現在也開始要為季後賽準備，尤其季後賽短兵相接，場上用人要給教練信心，球員就是做好該做的。」

國王總教練萊恩表示，很開心在板凳出發、不知道每場會有多少出賽時間球員，隨時都保持出賽準備，在這場比賽有所發揮，雖然最後是輸球，對大家的表現仍相當滿意，至於剩下的例行賽是否還會讓兩位老將出賽這麼多時間，萊恩先開玩笑回應：「先確定他們明天能否起床，是否還能這樣打。」隨後萊恩補充：「就是每天看狀況決定，是要正常調度還是給少打的人上場維持手感。」