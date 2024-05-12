桃園市大園、中壢今（12）日20時18分左右發生停電事故，造成當地多戶停電，連大江購物中心內的民眾都只能摸黑逛街。有網友表示，自己在大江購物中心停車時，突然看到天空出現閃光，接著疑似變電箱噴出火花，沒多久購物中心就停電了。
對此，台電回應，由於饋線跳脫，造成桃園市大園、中壢區1667戶停電，台電已立即進行轉供，20時20分已復電近七成（1162戶），505戶已派員積極搶修中，事故原因持續查明。
桃園市大園、中壢今（12）日20時18分左右發生停電事故，造成當地多戶停電，連大江購物中心內的民眾都只能摸黑逛街。有網友表示，自己在大江購物中心停車時，突然看到天空出現閃光，接著疑似變電箱噴出火花，沒多久購物中心就停電了。
對此，台電回應，由於饋線跳脫，造成桃園市大園、中壢區1667戶停電，台電已立即進行轉供，20時20分已復電近七成（1162戶），505戶已派員積極搶修中，事故原因持續查明。
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