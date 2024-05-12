傳總統蔡英文與準總統賴清德決定在下週宣布特赦前總統陳水扁，對此，前立委郭正亮12日就表示，「我認為蔡英文最後連續在做的事情，基本上是在幫賴清德拆彈，同時也讓賴清德有一些事情要照她的想法做」，郭正亮更指出，「但蔡英文幫你械彈，一定是有相關的條件，賴清德得到這個恩惠，你好意思公佈人家論文嗎？」引發討論。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個案子現在很多人很厭倦了，比如TVBS的民調有48%的民眾反對特赦，贊成的有22％，還有將近30％不想表達意見，如果是兩年前反對的超過6成」，郭正亮坦言，「基本上我並不認為，蔡英文是在卸任前還人情，我認為蔡英文最後連續在做的事情，基本上是在幫賴清德拆彈，同時也讓賴清德有一些事情要照她的想法做」。

郭正亮指出，「蔡英文有兩個決策是非常明顯的在拆彈，第一個就是調漲電價，因為如果賴清德一上第一個月就調漲電價，那怎麼辦？另外一個就是陳水扁，因為賴清德答應陳水扁要特赦，蔡英文就先幫你做了」。

郭正亮最後也說，「但蔡英文幫你械彈，一定是有相關的條件，賴清德得到這個恩惠，你好意思公佈人家論文嗎？國安團隊也保留下來了」。