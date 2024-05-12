46歲侯佩岑外型亮麗過去曾擔任新聞主播，流利口條及優秀外語，被譽為「甜心主播」、「台灣第一甜姐兒」，與黃伯俊2011年結婚，家庭生活幸福。今（12日）恰逢母親節，她突曬出孕肚照，釣出大批網友歪樓祝福。

侯佩岑結婚13年，育有9歲兒子Ian和6歲兒子Ethan。稍早她透過IG曬出孕肚照，畫面中老公從背後環抱侯佩岑，兩人對著鏡頭燦笑。

如今兩人世界變成幸福的一家四口，侯佩岑感性發文：「才記得剛懷孕⋯現在倆兄弟已經會陪爸爸媽媽搞怪了」祝所有偉大的媽媽們母親節快樂，藉此放閃老公，甜蜜告白：「有時候、很累、很煩、很緊張，有時候、很幸福、很快樂、很療癒。我們都辛苦了，我們都做到了，我們都盡力了，我們很好」。

突然放閃的貼文意外嚇到大票網友，幽默留言：「差點說恭喜⋯⋯」、「嚇到，我還以為你又鼓起勇氣，母親節快樂」、「這放閃來得也太猝不及防！差點以為…母親節快樂啦」、「嚇一跳哈哈哈，還以為侯姐姐三胎了」、「哈哈以為有第三胎了 好幸福，母亲节快乐」、「以為妳要生老三，嚇死人，母親節快樂」。