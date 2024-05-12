輔導會職訓中心(10)日舉辦《職涯重開機-人生更愜意》職涯講座，特別邀請Career就業情報職涯學院朱慧君顧問授課，朱顧問自軍職退伍後，從事職涯諮詢深耕發展多年，善用實際案例解析，讓學員除了瞭解自傳撰擬關鍵、面試應對技巧之外，應依自身性格特質、能力優勢、人生理想等因素考量，做出最適合的生涯選擇，讓現場近500位學員更加認識自己，在退伍後選擇職場道路上，能振翅職場續航能力，再次創造人生高峰。

關永忠主任致詞時表示，協助退除役官兵順利銜接職場為本中心工作重點，希望由本次講座講授，讓學員更加瞭解自己的興趣並結合職場需要，確立個人職涯目標，順利就業。

輔導會職訓中心113年自辦及委外訓練班隊名稱、訓練時數、招生人數、報名時間及受訓期程等訊息，均已公布於職訓中心官方網站（http://www.vtc.gov.tw），歡迎榮民、榮眷、二類官兵及屆退官兵踴躍上網報名，如有任何疑問，可電洽服務台（03）3321224分機701、703～704，或撥打免費電話（0800-233333），由專人為您服務。有關職訓最新消息、就業訊息及各項活動內容歡迎關注職訓中心FB粉絲團（https://www.facebook.com/vtcgov）。