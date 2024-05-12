今年國慶煙火將首次落腳雲林縣。媒體人黃揚明指出，1999年國慶煙火因921地震取消，2001因納莉風災取消，2009因88風災取消，2015因八仙塵爆，2016因台南強震取消。今年有0403花蓮強震，第一次在雲林的煙火難保不會取消。目前六都僅新北還沒放過煙火，外島3縣市則機會渺茫。

黃揚明11日在臉書發文提到，歷年國慶煙火舉辦地點：1999年以前都固定辦在台北市大稻埕碼頭，但1999年因921地震取消。扁政府時期，2000年在高雄市，2001年因納莉風災及911事件取消，2002年在台中縣，2003年在桃園縣，2004年在嘉義縣，2005年在高雄縣，2006年在台北市，2007年在屏東縣。

馬政府時期，2008年在嘉義市，2009年原定彰化縣，但因88風災取消。2010年在台北市，2011年在彰化縣，2012年在苗栗縣，2013年在新竹市，2014年在台中市。2015年原定高雄市，但因八仙塵爆取消。

蔡政府時期，2016年因台南強震取消。2017年在台東縣，2018年在花蓮縣，2019年在屏東縣，2020年在台南市，2021年在高雄市，2022年在嘉義縣，2023年在台中市。

黃揚明強調，今年將是賴政府上任後的第一次國慶煙火，也是第一次到雲林縣，如果以過去發生重大天災就會取消國慶煙火的前例來看，今年國慶煙火難保不會取消。

黃揚明指出，目前還沒施放過國慶煙火的縣市：直轄市僅新北市；本島一般縣市包括基隆市、新竹縣、南投縣、宜蘭縣、雲林縣（今年預定）。

黃揚明直言，外島三縣市澎湖、金門、馬祖，「感覺要舉辦的機會非常渺茫。」