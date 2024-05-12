46歲女星楊謹華演出過許多如《敗犬女王》、《鏡子森林》、《華燈初上》等經典電視劇，近來選擇參加大陸女團選秀節目《乘風2024》（浪姐5）挑戰自己。今（12）日母親節快樂，楊謹華在微博曬出遊照，配文表示是不是該祝自己「母親節快樂」，是不是真的喜當媽話題，掀起網友熱烈討論。

近日剛結束剛結束《乘風2024》二公舞台的楊謹華在微博分享3張自拍美照，配文寫下：「今天我是不是該祝福自己『母親節快樂』呀！祝福所有的母親都健康幸福快樂」並標註「給媽媽的情書」、「媽媽的N種模樣」等話題，令不少粉絲驚訝猜測是不是女神有喜了。

據悉，楊謹華2018年與老公楊智堯結婚，生子一直是夫妻間共同目標，但卻依然沒有動靜，楊謹華曾表示，雖然知道是外界關心，但多少還是會有點難過，沒有放棄生小孩，但是不想給自己太大壓力，決定順其自然。

此次，發言不少網友一看就懂女神的幽默，先前有粉絲在等待她上下班的場合時，對著她大喊：「媽咪！」，相關畫面在網路上瘋傳。不少人看到楊謹華這次的逗趣回應，紛紛留言送上祝福：「無痛當媽，有這麼多寶寶愛你，這個母親節是該過噠」、「祝媽咪們都節日快樂」、「哈哈哈無痛生娃節日快樂」、「姐姐我們都是妳的寶寶」、「媽咪！快樂不止今天哦」。