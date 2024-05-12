大陸第3艘航母福建艦日前完成海試，解放軍空軍在央視發布一部《凌空轟炸》的影片，其中有轟-6K空射鷹擊-21高超音速反艦飛彈的畫面。而美菲南海肩並肩演習期間，甚至傳出美軍戰略轟炸機B-52悄悄飛進南海，解放軍第一時間派出殲-11攔截。針對中美在南海的多次交手，前空軍副司令張延廷指出，中國大陸現在作法有點改變了，不但是逢艦必跟，空軍也出動了，派出殲10C或殲11B，變成小型海空聯演。

張延廷12日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，美國經常在南海進行活動，這艘「哈爾西號」飛彈驅逐艦已經來過好幾次。中國大陸從逢艦必跟，現在有點改變了，不但是逢艦必跟，空軍也出動了，派出殲10C或殲11B，變成小型海空聯演，3艘飛彈驅逐艦、 1艘飛彈護衛艦，則在旁邊進行跟監 。

張延廷指出，前一陣子，美國的軍機RC135長程偵察機 ，是專門做電子偵察 ，它從巴士海峽經過，到福建、廣東，繞到海南，海南繞一半之後，回到這邊繞著西沙，再循著原來的航跡，從巴士海峽出去， 前後加起來共7個小時。 整個範圍非常大。

張延廷認為，現在中國大陸也派出了軍機，中國大陸的動作會愈來愈大 ，愈來愈積極，美國畢竟是遠地而來，就派一艘兩艘， 中國大陸剛好近，有地緣戰力之利，從海南也好、從西沙也好，秀的是從永興島起飛的轟-6 K ，轟-6 K還掛著鷹擊21，鷹擊21剛好橫跨整個南海。當美艦、美機一進來，中國大陸剛好做它的武力展示，中共的陣仗稍微會比美國大一些。