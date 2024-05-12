西方媒體與政府近年來頻頻炒作「大陸威脅論」，近來又冒出「產能過剩論」的話題。美國財政部長葉倫近日接受電台採訪時，再度強調大陸在電動車、太陽能等領域存在所謂的「產能過剩」，但是卻遭到主持人以1句質問逼出「真心話」。

葉倫自4月初訪陸以來就頻頻把大陸電動車、太陽能等領域存在「產能過剩」的話題掛在嘴邊。近日她接受美國公共媒體公司（American Public Media；APM）旗下經濟電台節目《Marketplace》採訪時，再次提起相關話題，節目主持人Kai Ryssdal直接拋出1句質問，「有沒有可能我們只是在這些領域被中國大陸打敗了？」

面對這樣犀利的質問，葉倫又給出老調重彈的回應，「我們不認為（雙方的）競爭是公平的，我們認為，大陸向他們認為經濟發展至關重要的領域大規模提供補貼」。

但是對於葉倫的「制式」回應，主持人顯然並不認同，繼續追問道，「難道他們的補貼，比我們的晶片法案與《通膨削減法案》提供的補貼還要多嗎？我們（美國）可是投入了數十億美元」。

對此葉倫不得不承認，關於清潔能源、電動車、電池、可再生能源等重要戰略領域，美國確實會非常明確地進行投資補貼，可是「我們不希望看到大陸向產能嚴重過剩的企業提供巨額補貼，這只會導致我們的企業破產」。

葉倫理直氣壯地解釋說，「我們並不是想主宰全球，成為世界上唯一供應這些商品的國家，但我們確實認為，這對於國家安全、供應鏈彈性，以及創造人們可以在這些產業獲得的良好製造業就業機會至關重要」。