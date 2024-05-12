準總統賴清德即將於20日上任，國民黨縣市首長、立委擬大缺席總統就職大典，民進黨籍立法委員王世堅大酸「連這點起碼的風度都沒有」，新北市長侯友宜則反嗆「食安、公安、治安，這些才是人民關心的」。媒體人黃揚明指出，按照過去2008謝長廷、2012蔡英文、2016朱立倫、2020韓國瑜的狀況，今年侯友宜不去與過去的慣例完全相符。而民眾黨主席柯文哲決定出席，則是繼2020宋楚瑜之後第二位出席的「總統落選人」。

黃揚明12日在臉書發文提到，2016年蔡英文就職，六都市長僅朱立倫沒去，剛好朱立倫是被蔡英文擊敗的總統落選人。2020年蔡英文就職，六都市長僅韓國瑜沒去，剛好韓國瑜是被蔡英文擊敗的總統落選人。2008年，民進黨的總統落選人謝長廷沒出席總統就職慶祝大會。（陳水扁、呂秀蓮因要交接，都有出席在總統府舉辦的交接儀式）2012年，民進黨的總統落選人蔡英文沒出席總統就職典禮。（前一天民進黨由代理主席陳菊、蔡英文等人集結在北平東路舉辦「日子歹過，總統踹共」嗆馬大遊行）

黃揚明強調，因此，今年侯友宜不去與過去的慣例完全相符。

黃揚明直言，任何人要不要去總統就職典禮都是各自的決定，只是過去用仇恨言論說不去，現在又說不去的人氣度不夠，這樣就顯得太雙標了。

黃揚明也提到，柯文哲決定出席，是近年繼2020年的宋楚瑜之後，第二位出席的總統落選人。