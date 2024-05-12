素有台灣美業奧斯卡的金指獎國際美業競賽圓滿落幕，此次不但有創新的美甲pk、美睫pk，以及第二屆的熱蠟pk賽之外，來自世界各國的美業領袖來台進行「泛亞太國際美業聯盟合作夥伴」簽約儀式，成為此次活動眾所矚目的焦點。

台灣美業奧斯卡之稱的TINA金指獎國際美業競賽邁入第十四屆，重頭戲除了來自外蒙古、俄羅斯、荷蘭、美國、日本、馬來西亞、新加坡、香港等各國專業美業領導人來台灣簽署正式 「泛亞太美業聯盟組織」合約外，競賽選手也從各國遠到而來，參與社會組與校園組競賽。

台灣除了來自社會組菁英參與競賽外，校園組參與的學校有萬能科技大學(由化妝品運用管理系的王雅君帶隊)、臺北城市科技大學(由時尚造型事業系的施孟君老師帶隊)、育達高中(由時尚造型科林珈榕主任與陳蘭梅老師帶隊)、能仁家商(由李金寰主任帶隊)、馬偕醫護管理學校(由化妝品運用管理系吳緯文老師帶隊)、穀保家商(由時尚造型科蔡明娟主任帶隊)、原經國管理學院(美容流行設計系彭燕鈴老師帶隊)、莊敬高職、新埔國中、安溪國小(由社會組張雅琪老師帶隊)、大成高中、醒吾科技大學、世界高中、亞東科技大學、外蒙古美容協會、馬來西亞職業大學 等在校生參與競賽，作品令人驚艷，尤其是此次校園組美甲貼鑽組亞軍獲獎選手為年僅12歲的國小生蕭瑜潁同學獲獎，可說是美業蓬勃發展的驕傲。

現場除了競賽與簽約儀式外，表演活動也同樣精采。先是由萬能科技大學王雅君老師策畫與研究生邱瑜婷同學操作的真人夢幻作品走秀經驗全場外，由育達高中林珈榕主任整合帶23位育達同學一起來參與，場面浩大，不但結合表演藝術系同學的舞蹈與時尚造型系的造型還有故事性的演出，走上舞台。讓各國嘉賓不斷稱讚與拍照，現場競賽選手與觀眾欣賞後都讚不絕口，讓國際友人對瑜我們美業產業的呈現稱讚不已。

此次舉辦金指獎國際美業競賽主辦方:TINA台灣世界前理事長歐玟利女士表示， 策劃此次活動相當不易，因為是疫情後首次開放這麼多國友人來台參加競賽與啟動正式簽約儀式，而活動呈現更將台灣美業成果表現的淋漓盡致。可說是真正的將台灣美業的善與美表現完美無瑕，也因全球性泛亞太國際美業聯盟簽約將台灣真正的營銷出去，推上國際地位更高峰。

創會理事長韓明惠女士表示，當初創會初衷是想將國際的技術帶到台灣，讓台灣美甲更加專業與精進。所以與日本JNA協會簽定協議，將JNA檢定複製到台灣，讓台灣美甲師能夠擁有日本專業級技術外；通過檢定模式在台灣直接考取日本認證的便利性。

奈何JNA檢定的流程被東京都政府認定變成國家考試後，轉換為 JNEC 財團法人後就無法將此便利性帶入台灣。因此協會將同樣考試的流程變通為TINA美甲師檢定在地化，費用也更加經濟實惠。

後面更有姐妹會COSA全球整體造型交流協會加入共同加入了美睫檢定、半永久檢定、熱蠟檢定等各種美業檢定，使系統更加全面性。

而此次簽約表示了我們將TINA檢定與COSA檢定再次晉升為國際認證，通過聯盟方式讓各國間互相認可檢定結果，並方便考過檢定的朋友們可用檢定結果申請不同國家的認證。

而這樣的努力更在前理事長歐玟利女士在任時完成使命，新任理事長歐樂女士接任後，應用他的專長將檢定發揚國際化而繼續努力，歐樂理事長表示，我們是一個有組織並健全發展的協會，對內推進校園與貼近市場，對外推向國際認證多樣化。

如果您在找尋一個有架構的組織。歡迎您加入我們。

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美業評審招募；1日多級數考試。考試時間請參考：www.tinacosa.com