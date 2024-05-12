國民黨立委徐巧芯日前公布台捷援烏計畫，遭到外交部提告洩密罪，引發爭議。有人認為立委可以在質詢台上質詢，徐巧芯強調，質詢台上只有10分鐘，還要面對一堆「林北」有的沒的官員插科打諢，幾乎不太可能在質詢台上把重大弊案有時間講清楚。

徐巧芯12日在中天電視《週末大爆卦》證實，她有收到外交部函，意思是說，外交部針對所有事情「向來」都用「密等」。徐巧芯認為，對於所謂是否「密等」這件事，他們是很隨便的，反正不想讓人講的事情，就全部都用「密」，「密等」的濫用情況在外交部非常嚴重。

徐巧芯解釋，「密」分成兩種，一種是「國家機密」，一種是「文書處理手冊」，位階完全不同。「國家機密」又分成3個等級，即絕對機密、極機密、機密，這都需要經過核定，洩密的刑責比較高。

徐巧芯舉例，如果是涉及國家機密，要召開機密會議時會被關在一個小房間，把手機放在外面、鎖在格子裡面。進去以後，所聽到、所看到的東西、發給的文件，全部不能對外透露，離開時全部收走，這才叫國家機密。

徐巧芯說，另外一種規定在「文書處理手冊」，這是公務人員自己決定的，位階非常低，過去不論是黃國昌或柯志恩，都曾經公開過密等。如果濫用密等，所有不想讓人知道的東西，就列密，10年以後再解密，請問立委要如何問政追查？

有人說可以在質詢台上講，徐巧芯強調，質詢台上只有10分鐘，還要面對一堆「林北」有的沒的官員在那邊插科打諢，幾乎不太可能在質詢台上有時間把重大弊案講清楚。所以不論是揭弊或是質疑重大問題，通常會在黨團開記者會，當然就會付出代價跟風險。