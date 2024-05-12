苗栗縣政府在苗栗市等7個鄉鎮市設置67處YouBike租賃站，因應鄰近新竹縣市、台中市都已升級為YouBike2.0系統，苗栗縣府推動系統提升，目前已先啟用11站2.0系統租賃站，預計明年中全數更新完成，屆時全縣將有200站2.0租賃站。

苗栗2018年6月開通啟用YouBike 1.0系統，相繼在全縣各鄉鎮建置67處站點、1850輛單車提供服務，騎乘次數已突破549萬人次，考量舊系統契約今年底到期，縣府提早啟動升級作業，引進2.0系統並增加電輔車選項。

縣府工務處長古明弘指出，YouBike2.0系統規畫至少建置200站租賃站，設備部分共有2500輛車，含1250輛一般車及1250輛電輔車，還有5000柱車柱，規畫建置區域以既有鄉鎮苗栗市、頭份市、竹南鎮等人口數3萬人以上的7鄉鎮市，並擴及觀光人潮較多的三義鄉、南庄鄉。

古明弘說，除YouBike2.0系統升級，也一併辦理原1.0系統設備拆除及處理回收相關作業，加計營運管理費用，所需經費計3.5億元。今年3月配合通霄拱天宮進香活動，以優先在通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮進行車柱拆轉，增設2.0系統與1.0系統共站，共啟用11站，民眾租借時能和台中大甲地區2.0系統串聯「甲地租、乙地還」。

另外，今年4月已邀集地方民代、觀光業者，會勘三義、南庄新增站點，目前正辦理用地取得及建置事宜。預計5、6月前往苑裡、通霄、後龍、公館會勘及建置；6、7月則到苗栗市、頭份市、竹南鎮會勘及建置，系統升級分3階段推動，預計明年中旬完成YouBike2.0系統升級。

針對費率部分，縣府工務處公告，YouBike2.0一般車比照1.0收費方式；電輔車則是前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元。為鼓勵民眾騎乘，今年持續實施前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施。