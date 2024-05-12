著名人工智慧實驗室OpenAI的執行長山姆奧特曼(Sam Altman)現在又多一個新銜-核能公司的董事長，顯然拿核電廠為人工智慧供電已成為主流決策。

CNBC報導，上周五，先進核分裂技「歐克洛核電公司」(Oklo)在紐約證券交易所掛牌交易，股價就暴跌 54% ，跌至 8.45 美元。不過歐克洛的董事長並不擔心，因為他要的是電力，而不是股價。歐克洛是透過奧特曼所成立的AltC Acquisition Corp. 的收購公司負責收購。據一份新聞稿稱，歐克洛在此次交易中，獲得了約 3.06 億美元的總收益。

歐克洛原本是小型模組式反應器(SMR)的研發團隊之一，該團隊所設想的廠房外表是特殊的三角型，所以業界稱其為「A 形框架結構」(A-frame structures)，他們認為這樣的廠房建造相對容易。他們向美國空軍推銷，並獲得一份在阿拉斯加空軍基地建造微型反應爐的設計合約。

雖然與美國空軍的合約似乎生變，所幸歐克洛已獲得企業界足夠的募資，已在愛達荷州規劃建造第1座小型反應爐，現在獲得OpenAI的收購，對該團隊來說，又是巨大的助力，也保證愛達荷的1號實驗爐無後顧之憂。

奧特曼是 OpenAI 的聯合創始人兼首席執行長，在過去幾年，該公司可謂是話題滿滿，人們見識到人工智慧的各種可能，因此私人投資者估OpenAI價值已超過 800 億美元。奧特曼表示，他認為核能是解決人工智慧開發與經營過程中，能源需求不斷增長的最佳解決方法之一，而不依賴化石燃料。這一點已是業界共識，微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates )、亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)，近年來也投資了核電廠。

CNBC去年對奧特曼訪問時，他就已經表示：「我認為，我們沒有辦法在沒有核能的情況下，實現人工智慧目標….我的意思不是否定太陽能和儲能技術，只是就我來看，核能是實現目標的捷徑。」

歐克洛執行長戴威特( Jacob DeWitte)證實，該公司目前尚未運輚核電廠，也就沒有收入。他表示該公司的目標是 2027 年，第一間SMR反應爐上線。

該公司遭遇了核能監管上的挫折。美國核管員會拒絕了在愛達荷州建造反應爐的申請。該公司一直在製定新的申請專案，目前正處於與核管會的「申請前接觸」階段。

這並不是奧特曼首次涉能源產業，早在2021 年，歐特曼投資了Helion能源公司5億美元，該公司致力於核融合的開發和商業化。 Helion聲稱2024 年展示核融合產生的淨電力。很顯然，核融合電廠沒有成功，奧特曼之後有沒有繼續投資就不清楚了。

「歐克洛」這名字來自非洲加彭共和國的天然鈾礦場，1976年6月，法國科學院接到一個報告：加彭共和國進口的一批鈾礦石，其鈾235的濃度竟然較低，而且不足0.3％，遠遠低於一般天然鈾礦石的鈾-235豐度0.711％。此事被法國工程師法蘭西斯‧佩蘭(Francis Perrin)注意，他認為或許在遠古以前，當時自然環境中的鈾235豐度一定比如今來的高，而且可能曾經高到引發天然核反應。

佩蘭進一步研究，真的在該礦層當中，找到核反應後30多種副產品(俗稱核廢料)，確定這個礦層已經反應過了。經過計算，反應時間應該發生在大約20億年之前，原因或許是地質變動，使得2塊以上的天然鈾礦連結在一起，達到足夠的反應濃度，並且地下水滲入地層裡，成為良好的減速劑，出現天然核反應現象。

當時媒體把「20億年歐克洛曾經發生天然的核子反應」，寫成了「歐克洛在20億年前有個核子反應爐」，一時之間群眾譁然，這起自然現象也就被愈傳愈離奇，成了各種都市傳說、科幻小說的題材。