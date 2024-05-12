休假休太多，會讓你有罪惡感嗎？是否想到要請假，就怕老闆刁難？有網友表示，聽說歐美國家勞權意識很進步，「只要有假，基本上要放假老闆都不會刻意刁難」。他好奇發問到底是真是假？問題釣出大批網友回應，坦言確實是如此，甚至還有老闆會拜託員工快點放假！

有網友在PTT以「歐美勞工要放假 老闆真的都不會過問？」為標題發文，表示自己聽說歐美的勞工權益意識非常進步，只要員工有假，想要放假的話，老闆往往不會刻意刁難，「也不太會過問原因，甚至不會用共體時艱來逼你繼續工作」。但他質疑狀況是否真是如此，「還是過度美化了」？

對於原PO的疑問，不少網友直言，「真的啊，這樣才正常」。還有人分享在外商與國外工作的實際狀況，「我們部門要跟歐洲美洲聯繫，就歐洲人最常放假，email都直接設定自動回覆」、「照三餐問候你是不是該放假了」、「還會拜託你放假欸」、「會叫你快丟假單不然他也要放假去爽了」、「我在歐洲工作，是」、「真的，明明專案超趕，卻說你好好放假」、「加班太多還會被老闆罵」、「開會開到超過下班時間，歐美員工直接走人」。

許多網友看到這些內行人的分享，忍不住拿出台灣勞工的狀況來做對比，「台灣工時，遙遙領先」、「反觀台奴，加班不加價」、「台奴工會被拆都不會抗議，勞基惡修贊贊的」、「台灣特休是朕給你的的概念，所以你放要先講原因，在看朕要不要」。