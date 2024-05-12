準總統賴清德520將就職，國民黨團以公務為由確定不出席，台中市長盧秀燕則將請假參加。民進黨團幹事長吳思瑤酸，同樣在立法院的議程期間，國民黨立委太平島、北京都願意去了，為什麼就在凱達格蘭大道的總統府，國民黨立委不願意前往呢？國民黨立委柯志恩反擊表示，國民黨立委去北京，是用表決完之後過去，所以禮拜天回來，隔天禮拜一都出現在委員會，何需特別拿來說嘴。

柯志恩12日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，民進黨立委吳思瑤酸藍營是沒有道理的。她說國民黨立委太平島跟北京都去了，但這兩個行程，完全無損立法院行事的運作，因為國民黨立委去北京，也是用表決完之後過去，所以禮拜天回來，隔天禮拜一都出現在委員會。另外，國民黨立委去太平島也是利用禮拜六、禮拜天過去，完全跟委員會無關，何需特別拿來說嘴。

柯志恩接著指出，如果今天是國慶大典，中華民國生日，你要不要去，應該會引發大家比較多的討論。至於總統就職，又是在禮拜一，尊重每個人的作法，國民黨當然有一些想法，盧秀燕可能覺得，六都有人去了，展現出可能需要總統或中央給地方政府一個協助，這也是她的思維。

柯志恩點出，藍營的立委不去，就很清楚告訴你，禮拜一不會耽誤他們的行程，禮拜一要開會，而且他們是監督行政單位的機構，他們沒有去，也可以利用網路觀看，晚上再來批評。

柯志恩認為，其實要不要去520就職典禮，也不用透過不同管道，去跟其他扯上關係，反而會讓人覺得，這一場總統就職，就因為你的發言扯上太多政治色彩，不是一個民主厚度該有的呈現。