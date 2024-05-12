中國大陸目前部署在南海的艦隊高達9艘，1艘055型 、3艘052D型、3艘054A型、2艘903型補給艦。前立委郭正亮表示，中國大陸海軍整體的力量，在第一島鏈可說沒有對手，美國航母來了也沒有用。

郭正亮12日在中天《國際直球對決》節目中表示，這只是小展威風。中國大陸作戰艦海軍整體的力量，在第一島鏈真的沒有對手。美國航母來也沒有用，因為也不能進來，必然是在拒止圈外。拒止圈內的作戰艦， 如果是海空聯合作戰，你怎麼弄？中國大陸因為陸基近海作戰，這本來就對陸基的國家有極大優勢，所有導彈都面對著你，光是長劍-10就有3000枚。

前大使介文汲表示，大陸面對這個情勢，基本上就是亮劍的方式，用實力來進行嚇阻。美國也很清楚大陸的實力，可是美國這些作為，並不是要直接要跟解放軍衝突，而是要把美國第一島鏈這一些養兵千日的地方扶植起來，包括日本、韓國、菲律賓、台灣，基本上是在作這個動作。美國是要引發這地方的緊張，製造很多騷擾。中國大陸的亮劍，不只是亮劍給美國，也亮劍給日本和菲律賓看。而在南海的部分，055大驅已經停在美濟島了。