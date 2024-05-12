36歲女星張家瑋擁有甜美臉蛋和火辣身材，精湛的演技令觀眾印象深刻，更被封為「八點檔真人娜美」。今（12）日她在IG發文無奈表示，覺得自己無論是發什麼樣的貼文，網友都有意見，讓她大嘆：「現在經營社群，真的太難了」。

張家瑋感嘆：「Po美食文，會被說每天都過得太好；Po旅遊文，會被質疑過錢從哪裡來；Po工作文，被說裝認真、太矯情；Po挫折文，被說是討拍、無病呻吟；Po過得好的文，就給質疑；Po過得不好的文，被批評散播負面能量」。

張家瑋解釋：「很多光鮮亮麗的貼文招妒，但一篇貼文讓你看見了享受的那1%，卻不一定會讓你看見他為此付出的另外99%」她表示：「畢竟痛苦是不會拿來炫耀的，比較少的人會把痛苦的、哀傷的、挫折的展現出來...」她認為社群所謂的「經營」，都是為了讓自己成為自己理想的那個樣子，但卻有很多時候，大眾會忘了社群是每個人的自由創作，只是生活中的一小部分而已，她感嘆：「創作者與觀看者都辛苦了」。

貼文一出，網友紛紛留言鼓勵：「不要讓自己受限於網路世界，那只是一個平台而已」、「做自己加油」、「久久PO文，就會認為妳怎麼還在，不是演藝圈待不下去，做有智慧的漂亮自己就好」、「做妳自己就好，辛苦了」、「想Po什麼就Po什麼，認真經營真的很累」、「家瑋寶貝做自己就好，你已經好棒了」。