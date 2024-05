西方有句股市諺語「Sell in May And Go Away」,意思是說5月差不多就是賣股的時刻到了。但是近來有許多華爾街大佬都認為,今年的狀況可能不一樣。有著「華爾街神算子」稱號的投資機構Fundstrat研究主管Tom Lee就建議,投資人應該在15日美國4月CPI(消費者物價指數)報告出爐前買入美股。

Tom Lee根據歷史數據進行分析,發現從1985年以來,股市在5月的表現「出乎意料地好」。在過去40年裡,5月有77%的時間實現了正回報,而在第1季實現正回報、4月出現負回報的情況下,回報率還會更高,達到83%。

今年美股的走勢正如Tom Lee的這份分析一樣。美股4月慘跌,道瓊工業指數跌幅達5%,那斯達克指數跌4.41%,標普500指數累跌4.16%。但是之前3大指數都是連續5個月上漲。

標普500指數本月以來已經上漲近4%,Tom Lee仍認為還有續漲空間,因為他認為即將公布的4月CPI報告可能顯示通膨降溫的趨勢,投資人可能因此看好美國聯準會(Fed)今年將降息2次以上,進一步推動股市走強,「我們認為,如果4月CPI與預期相符,將導致Fed降息次數從(到2024年底)約1至2次,升至2至3次或更多」。