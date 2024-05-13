00731改季配息以來 首度配息紀錄創新高！

整理00731配息紀錄以來，自2023 年 5 月起宣布由原先的改為年配息改為季配息，除迎合投資人喜歡持續有現金流流入的趨勢外，截至2024年5月，共有 9次配息紀錄，年化報酬率最高來到 17.98%。

數字會說話也展現出00731繳出張讓股民們拍手叫好的成績單，自2023年宣布改為季配息後累積共四次配息紀錄，年化配息率小幅度間在6.5%-6.9%間來回起伏，而此次公告近18%為過往年化配息率的近3倍，也難怪市場上一陣熱烈討論。

00731配息資訊一覽表，五月份配息創新高！

再來看00731的累積報酬率（截至3月31日），成立六年以來有108.95%，且今年以來仍有10.36%的水準。此外，00731歷經中美貿易戰、Covid-19、烏俄戰爭、美聯準會升息等，仍然穩定維持基本水準外，還呈現較大盤抗跌的數據，且指數表現優於大盤2.57至15.50%，顯見其高股息低波動發揮得當，而仔細研究離不開與指數編製原則相關。

00731自成立以來的累積報酬率。（資料來源：復華投信）

成分股助攻？高股息低波動求穩定

仔細觀察00731成分股組成，自2018 年 4 月 12 日掛牌上市，主要追蹤「富時台灣高股息低波動指數」，由富時臺灣 50 指數、富時臺灣中型 100 指數的成分股中，選取出 40 檔波動度低、股利率高的成分股，反映市場上高股息且價格低波動的大型企業表現。

00731 3月15日大動作汰換新一波成分股，新增21檔成分股剔除19檔，是自2023年8月改為季配息後，調整幅度最大的一回。仔細看持股分佈及前十大成分股的分析，00731佔比10%以上的產業由最高來劃分涵蓋半導體、其他、其他電子及電子零組件，確實顯示出「科技類股」高比重；然而其他產業的佔比也不容小覷有16%，主要來看是穩定平衡飆股科技類股的標的。

而前10大成分股涵蓋有鴻海精密、台達電、聯電、中信、日月光投、中華電信、統一、聯詠科技、中鋼及南亞塑膠，其中以中華電信往前推的排名，佔比都是5%以上，且以電子科技股領軍輔以網通及金融產業，不算是太衝主打電子科技股為主的ETF，稍稍的降低風險。

00731成分股產業分佈及前10大成分股的投資比例。（資料來源:MoneyDJ）

00731成分股產業分佈及前10大成分股的投資比例。（資料來源:MoneyDJ）

00731自3月大幅度汰換新一批成分股後，迎來5月驚人的配息金額，是新成分股發揮效應？又或是受長期以來求穩定的「高股息低波動」原則影響？還有待時間持續觀察。然而專家曾言，ETF最好挑同時具有「預期未來成長力」以及「基本面」二大篩選條件的標的，如此一來才能在領取豐厚股利的同時，保有一定成長動能，因此股民們投資前仍要審慎思考評估再下手。

(文/蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。