巴菲特在波克夏年度股東大會上，解釋波克夏現金水位再創新高，以及減持蘋果股份的原因。今年8月將滿94歲的他，也對交棒一事，提出具體說明。

這是巴菲特事業夥伴、波克夏前副董事長查理．蒙格（Charles T. Munger）去世後的首場股東會。根據《財訊》雙週刊報導，會議開始前，會場播放了一支悼念蒙格的影片，內容包括許多蒙格和巴菲特在股東會上妙語如珠，令現場哄堂大笑的片段，其中自然也少不了「如果人們不經常犯錯，我們就不會那麼富有」等讓人印象深刻的「蒙格金句」。

影片結束後，現場約3萬名股東，全數起身鼓掌，向蒙格致敬。巴菲特強調，蒙格是值得信賴的商業夥伴，數十年來，就管理資金而言，「沒人比蒙格更適合討論這些事」。會議過程中，發生一段令人動容的小插曲。巴菲特一度口誤，將共同列席的副董事長阿貝爾（Greg Abel），稱作「查理」，顯然還不習慣老戰友蒙格不在身邊。

波克夏現金 上看兩千億

波克夏在本次股東會上，發布第一季財報，內容顯示，受惠於保險業務表現亮眼，波克夏營業利益年增39%，達112億美元；現金及約當現金水位，則直逼1890億美元，再創新高。整體來看，本次股東會中，巴菲特共釋出以下五項重要訊息。

一、現金部位創新高，理想投資標的難覓。巴菲特估計，至第二季末，波克夏的現金及約當現金，將會進一步擴增至兩千億美元，「我們很樂意花它（現金），但除非我們認為它能做一些風險小，且可為我們帶來高獲利的事情，否則我們不會花它。」

美媒CNBC報導解讀，上述情況代表巴菲特還無法找到合適的投資標的。因此，波克夏寧可把大筆現金，投資在美國公債上，藉以獲得固定收益，也不願從事新投資。「我們只對自己喜歡的好球揮棒。」巴菲特強調。

二、砍13%蘋果持股，並非改變對公司看法。由波克夏首季財報可得知，該公司持有價值1354億美元的蘋果股票，約7.9億股。CNBC推估，波克夏大約減持了13%股份，這也是波克夏連續第二個季度減碼蘋果股份，但蘋果仍是波克夏最大的持股部位。

根據《財訊》雙週刊報導，巴菲特解釋，減持蘋果股份，不是根據他對公司長期看法的判斷，而是基於投資獲利的稅務考量，因為稅率可能會提高。