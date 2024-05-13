嘉義一名62歲張姓婦人，因為年事已高，加上身體狀況不佳，名下並無財產，且無謀生能力、生活無著，因領有身心障礙證明，每月有殘障補助5437 元，但生活費不足僅能依靠手足接濟，近日就醫發現罹患乳癌，已開刀接受化療，但醫療費用漸增，張婦不滿2名孩子不聞問，因而向法院訴請負起扶養義務。

法院審理，張女主張，她與2任前夫分別生了易姓兒子、張姓女兒，都已成年並具有謀生能力，依民法第1115條第1 項第1 款規定，他們都是第一順序負扶養義務之人，依據嘉義縣平均每人月消費支出計算，故請求孩子們，於雙方都生存期間，按月給付扶養費用1萬8778元。

易男指稱，母親自他年幼起都未扶養過，是由父親及外祖母照顧長大，母親在他約3 、4 歲的時候就入監服刑，出獄後未與他同住或聯繫，他的生活費用均是父親給的，直到15歲他就出社會工作養活自己。而黃女經法院合法通知，並未到場或委任代理人表示意見，也未提出書狀聲明或陳述。

法官認，張女2022年度所得為10418元，現年62歲、無工作能力，因此不能維持生活，並領有身心障礙證明，可認張婦已不能維持生活，得請求孩子們給付扶養費。

法官考量，張婦坦承在孩子們年幼時，她就各與相孩子們的父親離婚，她沒有負擔過孩子們的生活費用，從未盡扶養義務，僅照顧過黃姓女兒到約6 歲，但費用也是夫家所支出。

法官審酌，張婦離婚時，孩子還在就讀國小，她無正當離由未盡扶養義務，已達情節重大之程度。日前依法宣判，孩子們對張婦之扶養義務應予免除。