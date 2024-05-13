張女與王男是夫妻， 婚後育有4名子女，張女原在丈夫公司工作，負責與蔡女公司的相關業務，後來張女離職時，介紹2人認識，不料，丈夫常以與蔡女討論公事為由，常到深夜或清晨才返家，後來還多次傳解除婚姻的訊息，甚至寄離婚協議書的電子郵件，張女調查後，發現2人發展婚外情，憤而提告蔡女求償100萬元。

法院審理，張女指控，自2022年10月起，王男就經常說要與蔡女討論公事，每每直到深夜或是隔天清晨才會回家。2023年4月30日，王男竟還突然不斷傳送「解除夫妻關係」的訊息給她，甚至在同年5月3日又寄送「離婚協議書」之的電子郵件。

張女表示，經過她的調查才發現，王男與蔡女有發展男女朋友之交往，2人在外屢有並肩、摟腰、牽手等親密東行為，還一同到外縣巿遊玩，投宿旅館時入住同一個房間過夜。因為蔡女的介入，她與王男的婚姻走不下去下去，於2023年8月28日調解離婚。

蔡女則辯稱，王男與張女離婚前，她與王男僅是工作夥伴及摯友，並沒有親吻或發生性關係，未逾越社交上合理分際，後來王男告知已與張女離婚後，他們才有一同外出、外宿，並不知道王男尚未與張女離婚。

蔡女表示，2023年4月30日，王男已向張女表達離婚之意，2人的婚姻已名存實亡，縱然他們有張女指控的行為，也並未破壞其婚姻，更未侵害張女的配偶權；若認定要賠償張女的損害，請求精神慰撫金100萬元也過高。

法官檢視張女提供的證據，蔡女與王男有挽手、牽手、摟腰、撫臀等照片，另外，2人投宿旅館住同一房間的影像及照片。蔡女也不否認這些照片是她與王男，僅辯稱是一般社交之行為，且張女並未舉證2人有發生性行為。

法官認，2人共同出入公眾場所，已屬甚為親密的身體接觸，如熱戀情侶般，顯示關係匪淺，另外，2人確有至外縣巿住旅館同一房間，足認已跨越一般男女，基於友誼的社交距離界線，雖無事證可證有性交行為，但仍達破壞張女在婚姻制度下，與王男之間信賴基礎，且情節重大。

法官審酌，張女所受的精神痛苦，是2人合力為之，所生之結果，本應負連帶賠償之任。日前依法宣判，張女得請求連帶賠償60萬元，即蔡女與王男各分擔30萬元。可上訴。