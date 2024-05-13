怎樣才是健康生活呢？「無毒教母」譚敦慈公布她一天作息，每天6點起床，10點就寢，早餐是水果+優格+2個白煮蛋，主食是地瓜、玉米或香蕉任擇一，外加一杯咖啡與6顆核桃，每天一定吃魚、吃2碗菜與運動，她說這樣可護心防失智，更可防肌少症，她說，跟著她做會知道養生與保健，就是這麼簡單。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈上「小宇宙大爆發」節目分享自己作息，她說，她控制體重，有一個原則，就是一天吃1500卡熱量，與60克蛋白質，這是依她50公斤體重去換算的，每公斤體重每天需30~35卡熱量，每公斤1天約需1.2克蛋白質，照這個原則，「我什麼都吃，沒有不吃的東西。」

譚敦慈一日作息如下：

■6:00~6:15起床在床上伸展。

■6:15~30洗臉刷牙與打掃。

■6:30~6:45準備早餐

■6:45~7:00單腳跳繩運動。

■12:00午餐（有時沒有）。

■8:00~18:00工作或運動

■19:00~22:00洗澡做伸展運動

■22:00就寢

譚敦慈說，早上她6點醒來，會先在床上做15分鐘伸展，再刷牙洗臉與簡易打掃，「我就是每天輕輕地帶過（打掃），這樣不會太累」，接下來準備早餐，早餐後開始運動，運動不僅是防肌少症，也能防失智。

譚敦慈說，她的早餐食材，便利商店都買得到，包括水果+優格，這有維生素C與鈣，有時會灑上黑芝麻，另加上4至6顆核桃與2顆白煮蛋，這樣有好油與好蛋白質，主食沒有麵包、饅頭，就是地瓜、玉米或香蕉任擇一，另外會再搭配1杯黑咖啡，很多研究都指咖啡有益健康。

譚敦慈說，她的早餐水果量大概是2個拳頭水果大，「我們家都是早上吃水果，有研究發現，晚上7點之後吃水果，比較容易有脂肪肝。」

「其實我有時午餐是不吃的，我是算1天的熱量1500卡，我有每天會吃2碗蔬菜，一綠一白，綠的就空心菜、地瓜葉或菠菜，白的就白蘿蔔、高麗菜或菇類、竹筍都可以。」

譚敦慈並說，她每天也一定吃魚，吃魚能預防心血管疾病，預防憂鬱與失智，另還會吃到一份雞肉或豬肉，吃完飯會站起來收碗或拖地，就是走動一下，再洗澡做個伸展操就睡覺。

至於運動，譚敦慈說，她會趁著白天空檔做，就是左右腳交互跳，左腳與右腳各跳500下，若是訓練強度大一點，可在腿上綁點重量，做左與右不同的動作，也是一個可預防失智的方法。

譚敦慈說，大家可仔細看她的作息與飲食，要做到一點都不難，就是確實做到6件事，設定一天總熱量，吃夠蛋白質、一定吃魚、一定吃兩碗菜，水果在早上吃，還有每天一定會運動，大家都可一起試試看。