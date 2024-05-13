一名女子在網路《Zuvio》上發文抱怨，她從小就知道家人很重男輕女，原本都沒有很在意，直到發生了車禍，讓女子徹底寒心！

弟弟騎機車載女子出門，因為搶快摔車，兩人的傷勢看起來都大面積擦傷，鰻恐怖的，沒想到父母到醫院後，眼裡只有受傷的弟弟，在床邊大哭，哭完才想起來還有她，然後就一頓責罵，說為何沒有照顧好弟弟！

現場氣氛相當尷尬，連護士來勸架也被父母罵，就算知道是弟弟騎車違規，也都不罵弟弟，回家後弟弟躺在床上休養，飯來張口，女子卻要拖著打著石膏腳，照顧自己還要幫忙做家事，也沒有人問我會不會痛，今天要拆繃帶，父母只照顧弟弟，叫我自己搭車去醫院，在搭車的過持，想到最近的狀況，對不起，忍不住的在車上大哭起來。

網友看到這篇文章，紛紛留言表示：「啥年代了還重男輕女」、「違規的明明就是弟弟」、「賺到錢快搬吧」、「妳辛苦了!」、「哭吧~發洩一下也好」。