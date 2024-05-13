根據《星條旗報》（Stars and Stripes）10日報導，在最近兩個月，有一個名為「這是我小號4@Xiao_Hao_4 」的用戶，將美國航母雷根號的空拍照和影片發佈到X社群平台上。對此，前立委郭正亮12日就表示，「這個航母影響我坦白說，這個就直接論斷是無人機拍的嗎？怎麼不說有可能是低軌衛星拍的？我不知道技術上是不是可行，如果是這種技術的突破，美國就沒什麼秘密了」，引發討論。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個航母影響我坦白說，這個就直接論斷是無人機拍的嗎？怎麼不說有可能是低軌衛星拍的？根本就不會知道有東西進到你的領空」，郭正亮坦言，「我不知道技術上是不是可行，如果是這種技術的突破，美國就沒什麼秘密了」。

郭正亮最後也說，「雖然航母被看到也不是多嚴重的風險，不過大陸確實有高人，他就是會拍到一些畫面，甚至這有可能是軍方釋出的訊息，然後就用一個小號來嚇嚇你」。