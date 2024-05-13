和碩董事長童子賢主張核二、核三廠延役，並建議「鏟掉核一核四，蓋芬蘭OL3核電廠」等作法以降低電價成本。對此，核四前廠長王伯輝12日就表示，當年前總統馬英九參觀核四，聽完他的簡報後曾說「下一次簡報換我做好不好？」因為馬英九那時支持核四，想親自報告，王伯輝也坦言，沒想到在馬英九看完後，核四沒多久就封存，王伯輝也說，「核四如果解封，3年就可以啟用，賴準總統你有四年的任期，要好好計畫」，引發討論。

王伯輝12日在政論節目《下班瀚你聊》中提到，台灣絕對需要核電，同時他懇切的呼籲賴總統當選人，懸崖勒馬，讓核二核三延役，核四重啟，再加上核一，一共四個核電廠、八個機組，可以提供台灣三成的用電。王伯輝更分享在核四封存前，前總統馬英九去核四廠參觀的秘辛，「當時是我帶的、我做簡報的，馬前總統在電梯裡面，只有我、馬前總統、原子能委員會主委，我在那邊私底下做簡報，馬前總統跟我說『下一次簡報換我做好不好？』讓他自己跟媒體記者講，馬英九那時候支持核四，想要親自報告」。

王伯輝也坦言，沒想到在馬英九看完後，沒多久就封存，但當時沒人敢決定封存幾年，寫文到國科會沒有人告訴他要封幾年，最後總算得到一個指示「請按公司最高利益著想」，王伯輝回憶，「有些同事都把那個文拷貝起來，當紀念品」，至於為什麼是封存三年？因為封存的時候，一定要寫一個計畫書給原子能委員會，通常一個計畫書寫一年怪怪的，最少都要二、三年，王伯輝就認為「不然就三年」。

王伯輝更爆料出一個秘辛，「當時所有我去台北報告封存計畫的時候，都要帶一份解封計畫，解封也要報告，所以馬英九總統在封存核四的時候，就是已解封為前提，封存就是為了解封做準備」，最後王伯輝也說，「核四如果解封，有一些設備要買、要換，3年就可以啟用，所以賴準總統你有四年的任期，要好好計畫」。