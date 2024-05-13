傳總統蔡英文與準總統賴清德決定在下週宣布特赦前總統陳水扁，引發輿論熱議炸鍋。前空軍副司令張延廷質疑，陳水扁貪污的錢不只海角八億，海外還有多少億，都要爬梳清楚，當初金改的錢到哪裡去了？否則會變成最錯誤的示範，形成破窗效應，以後大家都貪腐？難怪會少子化。

「有罪之後再特赦！沒有罪、沒有標的，你怎麼特赦？」張延廷12日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，這樣弄得非常清楚，如果沒有把來龍去脈爬梳清楚的話，那大家以後比照辦理就好了？這樣以後變成一個案例、變成破窗效應了，大家以後都這樣來做？那我們國家變成什麼樣的國家？

張延廷質疑，我們國家貪腐多嚴重，都在撈錢，然後年輕人過得很辛苦，貧富差距那麼大，17倍變成67倍，年輕人都不要生小孩，少子化國安問題那麼嚴重，就是因為國家貪腐太嚴重了。這個不辦，那以後大家都貪腐：為什麼我不可以貪腐、他可以貪腐？

「這個就變成一個逃脫術了，以後大家都逃脫了！」張延廷表示，政治人物不要知法玩法，要有最高的道德標準，因為你是政治人物，你知法，怎麼可以用最低的道德標準呢？而且就應該要按照法來走。「所以我認為這東西，會變成一個最錯誤的示範！」

張延廷強調，這些相關說法都變得似是而非，因為我們社會大眾都在忙著生活、忙著工作、忙著賺錢、都在營生，哪會注意這個？一般社會大眾不會看過程，只看結果。結果是特赦了！拿那麼多錢沒事兒了？就沒罪了？就這樣子了？

「那是多少錢？不是只是七億、八億台幣啊！那海外還有多少？」張延廷直言，要不要去認罪？海外還有多少？要不要從實招來？從實認罪、從實悔改，這些貪款、污款，是不是就繳回國庫？外面還有多少？海角八億，那海外多少億？現在要把他爬梳清楚，不是說就告一段落了，要弄清楚，不要這樣就過了，好像時間久了，大家就淡忘了？這些都是人民的血汗錢！當初金改的錢到哪裡去了？