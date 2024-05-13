黃埔軍校百年校慶將於6月舉行，預計邀請賴清德總統出席，由於去年陸軍官校99週年校慶典禮沒唱國歌，也沒向國父遺像行三鞠躬禮，近日有退役校友要預先了解今年儀式，並揚言賴清德若不唱國歌、不行三鞠躬禮，將建議陸軍官校校友總會出面向校方關切，甚至將採取抗議行動。前立委郭正亮質疑，美軍未來將到第一線插手建案與國防預算，準國防部長顧立雄也說要搞軍中轉型教育，那軍中3、400座蔣公銅像不會拆嗎？

「AIT主席來了那麼多次，對於你不管是修憲、還是台獨的實質動作，給予的明顯的警告！」郭正亮12日在《國際直球對決》節目表示，所以他很可能接下來就是搞「認同運動」，這個可能性非常高。可以看到他最近在做的事，比如說鄭麗君接副院長，然後把小野拉來當文化部長，小也就是拍電影的，所以接下來一定會有很多關於台灣認同的電影。

郭正亮提到，比如說6月16日黃埔軍校百週年，外面已經在傳了，說賴清德會去參加，然後基調就是「黃埔軍校遷台75年」（主持人林嘉源：就是去掉了中國大陸那一塊？）。這就是為什麼顧立雄一直在講說，他要做「軍中轉型教育」，就是黃埔軍校是遷台75年；然後最近邱國正跟馮世寬都出來說：蔣公銅像這幾百座你不能拆！他算了算全國好像還有3、400座。「那顧立雄上來之後呢？你認為他不會拆嗎？軍中的嘛。」

林嘉源說「我覺得會拆啊！」郭正亮強調，「對啊，那就更造成我們的軍方有不同的意見，就分裂嘛！我就不知道為什麼，他都把這個當作優先啦？」因為顧立雄還沒有上台就說，他接國防部長主要就是為了軍售跟建案，他就直接講他的兩大任務，這給人家感覺，就是美軍要直接插進國防部，來管理你的建案，還有對於你所有國防預算的錢，在軍購方面要怎麼支用，他要直接到第一線！

「現在就進入實質執行階段嘛！因為我不相信顧立雄這種國防部長的人事任命，是賴清德決定的啦！賴清德跟顧立雄又沒那麼熟？」郭正亮直言，因為他這陣子在國安會秘書長的位置，跟美國有很多接觸，那一趟不也跟外交部長吳釗燮去了華盛頓？兩個人都笑瞇瞇的，兩個人都留在高位！林嘉源質疑「這背後也有美國的影子嗎？」郭正亮斷言：「百分之百啦！」