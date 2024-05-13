一名網友在自己的TikTok分享了一段影片，背景在北投區一間知名的溫泉飯店外，疑似在溫泉飯店的房間內，有男女在進行魚水之歡，只是沒有把窗戶關上，且女子的叫聲相當大聲，網友們驚呼：「拍攝者不救？」

根據這名網友拍攝的地點，疑似在台北市北投區光明路上的溫泉飯店，而網友看到影片後紛紛留言表示：「搞不好是小拇指踢到桌腳」、「他可能遇到七龍珠」、「上次去老爺酒店住隔壁好像武松在打老虎」、「這隻夜鶯的叫聲特別厲害欸」、「被椅子夾到？」、「發生命案了」、「在前面家樂福都聽到了」。