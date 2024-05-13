夜市小吃美食琳瑯滿目，有些只要銅板價，有些卻比較「高貴」，一名網友觀察夜市賣的炸排骨酥，現在一小包也漲到100元，讓他好奇比起其他小吃，為什麼排骨酥會這麼貴？引起眾人討論，不少人則建議不如自己料理更划算。

一名網友在PTT發文表示，以前就覺得夜市的炸排骨酥很貴，自家附近夜市以前賣小包50元、中包100元、大包150元，現在變成小包就要100元，整整貴了一倍，但明明排骨酥的肉也沒有很多，「為什麼價格會比一般夜市小吃來的貴呢？」

貼文引起熱議，不少人也有同感，「真的貴又少，100元吃了個寂寞，吃完覺得不爽就不會再買了」、「都骨頭，不知道好吃在哪，而且排骨超便宜的，又不是多難做的東西，真的貴」、「久久沒吃，上次突然想到去買才發現居然沒50元的，100元份量也不多」、「物價上漲是有影響，但這東西在物價上漲之前就已經很貴了」。

有網友建議自己料理才划算，「後來都買好市多的無骨排骨酥，一大包吃很久也滿好吃的」、「我後來都去超市買排骨酥或鹽酥雞自己烤或炸來吃，只要大家不嫌麻煩的話，非常便宜」、「喜歡吃菜市場買1000元豬肉自己做，可以吃到吐，吃到讓你怕」。