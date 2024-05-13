國民黨立委徐巧芯12日指控，有一家媒體記者去翻她家信箱，找出一張都更通知單，打開來拍攝，並在某政論節目播放。「我嚇一跳，怎會有人翻我信箱」？這已經屬於妨礙秘密行為，她一定會去提告。

徐巧芯11日在臉書表示，2024大選前，有一名側翼「無良公關」抹黑事件，這個人在被她提告以後，轉成「臺北松信資深綠吱」，試圖對她報仇。據說員警10日在巡邏時，發現一名男子在她家對面鬼鬼祟祟，遭到被臨檢，原來又是「無良公關！」

徐巧芯說，這樣多次的騷擾，已使她心生畏懼，已符合跟騷法多項要件，相關證據皆已搜集並提供給警方，因此今天正式來到松山分局提告違反「跟騷法」。她強調，側翼的霸凌、騷擾、羞辱，對她是沒有用的，她就是會越戰越猛的那種人。

徐巧芯12日在中天電視《週末大爆卦》披露，她的助理親眼看到這位男子從另一邊走到她家正門口，試圖拿手機拍，只是拍之前，警察就發現這位男子鬼鬼祟祟，所以沒有拍成功。

徐巧芯說，這位男子在臉書寫自己以前是「無良公關」，後改名為「臺北松信資深綠吱」，並在臉書披露被警察盤查過程。徐巧芯直言，如果加上這位男子臉書所有資訊，是符合「跟騷法」，因為「跟騷法」是基於「性或性別」，重複跟蹤騷擾，包括網路。這位男子的IG，「幾乎全部是我的照片」，這難道沒有跟騷嫌疑？

徐巧芯也進一步爆料，有一家媒體記者去翻她家信箱，找出一張都更通知單，並打開來拍攝，更在某政論節目播放。「我嚇一跳，怎會有人翻我信箱」？這已經屬於妨礙秘密行為，她一定會去告！