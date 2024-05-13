南京近日印發通知，進一步放寬落戶（即報入戶口，長期定居）條件，在南京擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可直接辦理落戶。落戶新政自印發之日起實施，有效期三年，與南京現行戶籍政策並行實施，並依「有利於當事人」原則執行。