江蘇｜南京進一步放寬落戶條件 03:382024/05/13 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南京近日印發通知，進一步放寬落戶（即報入戶口，長期定居）條件，在南京擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可直接辦理落戶。落戶新政自印發之日起實施，有效期三年，與南京現行戶籍政策並行實施，並依「有利於當事人」原則執行。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸救房市！23城全面取消限購 50城支持住房「以舊換新」 深圳新能源車指標申請條件調整 取消社保限制 新加坡五星級飯店推「雨天送1晚」優惠 2條件成立 #落戶 #南京 #放寬 #條件 #印發 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐乃麟開優渥條件催生！徐新洋凍未條「想衝回家做人」 20:012024/05/03 娛樂 以色列將全面進攻拉法 拜登揭加薩「明天停火」條件 11:422024/05/12 國際 杭州全面取消房市限購 購房者可取得杭州戶口 10:472024/05/09 兩岸 李四川認2026「我一定有角色」 揭藍營新北市長人選最重要條件 10:042024/05/12 政治 陳年卡關都更舊案有解！ 內政部修法放寬原容積認定 21:492024/05/09 財經 北士科土地管制突放寬 遭疑變相圖利 產發局長解釋了 17:522024/05/10 政治 趙少康列特赦陳水扁三條件：缺一不可 14:402024/05/07 政治 勞動節高虹安簽職安宣言 提高職災慰問金放寬限制 11:192024/05/01 生活 陸網反不正當競爭…「暫行規定全文」出爐 9月1日起施行 20:092024/05/11 兩岸 有助台灣男籃競爭力！歸化居留年限放寬 立院國籍法修正案三讀 11:042024/05/07 政治 欠錢女友分手後想當砲友 他心累曝「每次討債像在賣」 00:312024/05/09 社會 防堵「假宿舍、真豪宅」 內政部限私法人購屋2條件 18:242024/05/07 財經 搶著養爸媽？報稅「扶養4種人」少繳稅還能退稅 條件門檻曝光 05:002024/05/04 財經 京華城容積率放寬涉圖利 鍾小平怒告柯文哲、彭振聲 10:302024/05/02 社會 12生肖本周運勢 第1名職場高升 愛情遇優質對象 07:002024/05/05 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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