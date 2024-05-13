山東算網平台11日正式啟用，該平台覆蓋全省16地市，彙聚1,500多種計算軟體、90多種模型演算法等全方位的算力網路服務資源。該平台上路後，可將算力融合到不同行業的應用，破解不同地區算力資源供需不均的窘況，進而完善數位經濟發展基礎。