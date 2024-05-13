山東｜算網平台正式啟用 03:382024/05/13 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山東算網平台11日正式啟用，該平台覆蓋全省16地市，彙聚1,500多種計算軟體、90多種模型演算法等全方位的算力網路服務資源。該平台上路後，可將算力融合到不同行業的應用，破解不同地區算力資源供需不均的窘況，進而完善數位經濟發展基礎。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《半導體》耗時3年 力積電銅鑼新廠啟用 不成蚊子館 造價逾5億「麥寮社教園區」啟用 力積電銅鑼新廠啟用 成熟製程晶片月產5萬片 #山東 #算網 #多種 #算力 #啟用 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 我把農會變漂亮了！埔心新地標 「埔心白宮」啟用 19:172024/05/02 生活 屏東潮州棒球場啟用 周春米開球承諾爭取更多賽事 16:452024/05/11 寶島 獻給北高雄母親節賀禮 「路竹國昌公共托嬰中心」今啟用 16:092024/04/25 生活 《科技》台美背景AI軟體商獲微軟青睞 投資Yushan AI公司2000萬美元 13:572024/04/28 財經 3奈米旗艦汽車智慧座艙平台來了! 聯發科開啟汽車AI時代 17:262024/04/26 財經 力積電銅鑼新廠啟用 總統及中外嘉賓冠蓋雲集 12:072024/05/02 財經 每年約6億度！ 全球最大「行動電源」首次併網發電 10:552024/05/01 兩岸 台南率先建「智慧魔鏡」 生成式AI數位學習平台啟用 16:012024/05/10 生活 台灣民間藥用植物展 1700多種草藥植物揭養生之道 13:082024/05/05 生活 王力宏赴陸開唱凸槌 講錯地名「以為大連在山東」 09:452024/05/07 娛樂 《電週邊》融程電4月營收飆次高 前4月締新猷 08:082024/05/08 財經 歷經8年終落成 苗縣竹南鎮山佳國小社區共讀站啟用 14:092024/05/08 寶島 獲得1113萬元補助重建 苗栗公館國中操場新跑道落成啟用 12:182024/04/30 寶島 力積電銅鑼新廠啟用 鍾東錦謝蔡英文「拉了苗栗一把」：盼再加碼 15:002024/05/02 政治 陸航母福建艦科技樹超猛？前艦長竟對比山東艦驚吐1句話 07:302024/05/01 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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