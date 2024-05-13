俄羅斯總統普丁解除了長期盟友紹伊古（見圖）的國防部長職務。（美聯社）

俄烏戰爭爆發2年多，俄羅斯政府出現重大人事變動！克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普丁解除長期盟友紹伊古（Sergei Shoigu）的國防部長職務，改任命65歲的前第一副總理別貝洛索夫（Andrei Belousov）替代。烏索夫是經濟學家出身的文官，此項人事案也讓各界跌破眼鏡。

俄烏戰爭爆發2年多來，俄國軍隊在入侵烏克蘭的行動中缺乏進展、戰力、人力、死傷慘重，引發外界不少批評。這項人事案是自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」以來，普丁在軍事指揮體系上展開的最重大調整。

普丁任命文官出身、以經濟決策而非戰地學養見長的貝洛索夫，讓各界跌破眼鏡。克里姆林宮發言人指出，普丁委任沒有軍事背景的文職人員領導國防部，原因是有需要引入創新思維和進步概念，而紹伊古會在負責國家安全的委員會中輔助普丁。

按照俄羅斯法例，隨着普丁在克里姆林宮宣誓，展開第5個總統任期，政府內閣需要總辭。根據普丁提出的新閣名單，拉夫羅夫留任外長。