你是否常覺得疲累、腰痠背疼，小心身體可能處於慢性發炎狀態。家醫科醫師魏士航表示，身體長期痠痛、感到疲勞，卻找不到原因，有可能是身體處於慢性發炎狀態，此時要避開吃含糖果汁、飲酒與加工紅肉，否則有可能導致糖尿病、癌症等多種疾病。

魏士航在YouTube貼出「身體慢性發炎千萬不能吃的食物」影片，他指出，身體若長期處於慢性發炎狀態，人會無故疲勞、身體莫名痠痛，身體長期慢性發炎，可能導致肥胖、心血管疾病、糖尿病、癌症等情況。

魏士航表示，要避免身體持續慢性發炎，有3種千萬要避免的食物如下。

■含糖果汁（飲料）：高糖它會促使人體代謝產生異常，會讓人體組織分泌出更多的發炎因子，包括IL-6，TNF-α，這些發炎因子都會讓我們身體處於一個慢性發炎狀態。

■酒：酒精會帶來腸漏症，而腸漏症會讓脂多糖穿透我們的腸道，進到我們身體循環當中，進而引起慢性發炎狀況。

■加工紅肉：像是香腸火腿這些加工肉品，含有很多添加劑，還有其他的化學物質，很有可能引發身體慢性發炎。