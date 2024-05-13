53歲馬國賢2023年4月宣布與交往1年的小16歲的韓國華僑女友結婚，同年5月宣布老婆懷孕喜訊、8月兒子「小太陽」誕生，可說是雙喜臨門。日前時報周刊CTWANT讀者在台北市內湖區巧遇馬國賢，當時正值午餐時間，他身上穿著連戲的橫條長袖Polo衫，與劇組人員一起坐在大樓外的階梯上，看來為了趕拍on檔戲，大夥兒都非常辛苦。

本刊讀者日前在內湖遇到正在趕拍台視八點檔《追分成功》的馬國賢，劇中飾演「志強」的他和工作人員享用完午餐便當後，又換上另一套衣服繼續趕戲。敬業的他在正式上戲前，先拿起劇本把自己的台詞大聲朗讀一遍增加記憶，就怕等等正式開拍不小心NG，延誤了劇組進度。

放飯時間馬國賢跟著工作人員一起坐在路邊吃便當。（圖／讀者提供）

馬國賢當年從偶像男團「紅孩兒」出道，現仍活躍於各大綜藝節目，也參與不少戲劇演出。據了解馬國賢老婆是韓國華僑，個性溫柔又大方，兩人透過朋友介紹認識，當初就是以結婚為前提開始交往，而為了成家，馬國賢賣掉內湖的房子，另在新北市買房，並花半年時間裝潢當新家。

馬國賢在《追分成功》飾演中年落魄大叔「志強」。（圖／翻攝自《追分成功》YT）

去年8月馬國賢看到愛妻經歷23小時的艱辛才生下兒子「小太陽」誕，他難掩心疼地說：「比我連拍三天三夜的戲還煎熬 。」雖然年過半百才結婚生子，但馬國賢努力追上進度，還計畫一共要生兩個孩子。

馬國賢2023年4月宣布與交往1年的小16歲的韓國華僑女友結婚。（圖／翻攝自馬國賢臉書）

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