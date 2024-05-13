汪小菲在2021年時結束與大S的10年婚姻，但兩人沒有好聚好散，屢屢鬧出爭議，成為話題人物，不過這不妨礙他們發展新戀情，大S與舊愛具俊曄閃婚後十分恩愛，汪小菲也向新歡「Mandy」馬曉梅求婚成功，兩人甜蜜足跡踏片各地；先前時報周刊CTWANT的讀者便在新加坡遇到汪小菲及Mandy，兩人出雙入對，看起來感情相當好。

本刊讀者上月在新加坡金沙酒店巧遇汪小菲與Mandy，只見汪小菲穿著西裝，襯托出他的挺拔身材，與先前穿著鬆垮「鹹菜上衣」大鬧警察局的模樣判若兩人，Mandy則身穿長版外套，秀出修長美腿，大玩下衣失蹤，舉手投足都很有貴婦的感覺，兩人站在一起，外貌看起來相當速配。

本刊讀者在新加坡巧遇汪小菲與Mandy，打扮正式的兩人十分速配。（圖／讀者提供）

汪小菲近幾年用心經營麻六記餐廳，先前才與Mandy到韓國度假，並宣布要在首爾開店，而麻六記的官方社群網站也提到麻六記之後會在新加坡經營分店，此次汪小菲至新加坡不知是否就是要視察新店，順便帶著未婚妻旅遊，雖然還未結婚，不過到哪都帶著她，儼然已經成為「寵妻狂人」。

近幾年汪小菲用心經營麻六記。（圖／翻攝自汪小菲小紅書）

雖然與Mandy感情穩定，但汪小菲與大S的糾葛尚未結束，大S離婚後控告汪小菲將4幅高價畫作搬走，涉嫌毀損債權，檢方一度將汪小菲不起訴，但大S聲請再議成功，日前警方傳喚汪小菲出庭，S媽也作為證人現身，後來因大S撤告，最終檢方再次處分不起訴汪小菲。

汪小菲與大S離婚後仍有許多糾葛。（圖／翻攝自大S微博）

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