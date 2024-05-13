王淨、曹佑寧自從去年2月被網友目擊一起逛年貨大街後就大方認愛，即便兩人都忙著拍戲行程滿檔，依舊會抽空約會，時不時就會看到小倆口結伴出遊，足跡遍佈日本、台灣。日前曹佑寧到富邦球賽帥氣開球，就有眼尖讀者發現王淨坐在VIP包廂，一起感受球賽熱血氛圍，小倆口愛相隨，隔空在球場約會，相當符合當天球賽的「仲夏戀曲」主題，空氣中都是甜滋滋的味道。

曹佑寧5日到和平籃球場，擔任富邦勇士隊的例行賽開球嘉賓，為了配合當天的「仲夏戀曲」主題，他身穿球隊推出的限定粉色球衣登場，一身粉色裝扮頗有王子般的夏日陽光氣息。值得一提的是，曹佑寧在宣傳影片中，呼籲球迷們帶著家人或另一半一起去看球賽，當天就見到他的另一半王淨坐在VIP席觀賽，王淨雖然頭戴棒球帽，一身休閒打扮現身，但精緻臉蛋依舊讓人一眼就認出。

曹佑寧去籃球賽開球，王淨（右一黑帽者）就坐在VIP室隔空觀賽。（圖／讀者提供）

而小倆口的位置也相當巧妙，曹佑寧開球完後就坐在場邊觀賽，而王淨的VIP席包廂位置正巧就在正對面的樓上，能夠以絕佳視野看球賽外，也能跟男友遙遙對望，如果兩人視力夠好，還有機會可以交換一下甜蜜眼神，雖然位置沒有在一起，但距離也不妨礙兩人約會，隔空一起看球賽也十分浪漫。據當天在場讀者說法表示，大螢幕時不時就會take王淨，她也會大方揮揮手，小倆口還各自登上球場的love cam，在頭上比出愛心手勢，拼起來就是一顆完整的心，看起來就是一場甜蜜又可愛的約會行程，也希望早日能聽到這對小情侶的好消息囉。

曹佑寧、王淨大方登上球場LOVE CAM，比出愛心手勢。（圖／讀者提供照／合成圖）

公開戀情後，曹佑寧與王淨不時會分享超糊的合照低調放閃。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

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