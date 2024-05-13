總在最重要的時刻想去尿尿，尿完了又很快想尿。泌尿科醫師白彝維表示，有些人泌尿道經常感染，反反覆覆好不了，其實這有可能是喝水不夠、免疫力差、尿道結石，甚至是因性行為所導致，應針對病因治療，以免惡化為成急性腎盂腎炎。

白彝（意同宜）維在臉書粉專PO文指出，如果泌尿道反覆感染，那真的是很困擾，但事出必有因，千萬不要拒絕、甚至厭倦就醫，要重視平日的護理保健習慣，加強身體抵抗力，別讓細菌有機可趁。以下為5種泌尿道常見的原因。

■有些女性會在親密行為的隔天，就會有明顯的困擾發生，建議行為前後都應該要排空，並且重視清潔行為，如依然發作，可以跟醫生討論是否使用預防性藥物。

■喝水量足夠、不憋尿，這絕對是重中之中，是預防最基礎的防線。

■日常作息正常、睡眠要足夠、飲食清淡、降低壓力，都是提高免疫力的好方法，補充膳食蔬果這是很重要的。

■別以為自己好了，就自己停藥。藥物治療是一定的規則的，未完全根治可是會造成反覆感染的，一定要相信醫生，完成乖乖完成整個醫療過程。

■反覆感染也有可能是其他疾病影響，如尿道結石也會造成泌尿道感染，因此要和泌尿科醫生諮詢、檢查，詳細了解問題所在。