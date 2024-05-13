美國國會議員發出嚴重示警，根據美軍兵推，美國在與中國大陸可能爆發的衝突中，面臨就算不發生空戰，也可能出現損失多達90%戰機。前空軍副司令張延廷表示，現在攻擊機場的工具太多了，而且精準度越來越高。前立委郭正亮表示，美國開始建造亞太各種基地，沒有想到蓋機庫。

針對美兵推，美軍恐損失90%戰機，張延廷12日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國戰機像大型飛機B-52幾乎都是露天存放，很容易受到威脅，因為B-52太大了，如果進駐關島安德森機場或是嘉手納，B-52那麼大，很容易就看到了。而且現在打這些機場的工具太多了，彈道飛彈、艦對地巡弋飛彈、空射式自殺無人機等工具，可進行攻擊，精準度越來越高。

郭正亮則指出，飛機要有足夠的機庫保護，我們台灣也沒做到這一點，台灣也會怕，若是一些跑道被摧毀，到時候飛機沒辦法升空怎麼辦？甚至有一些飛機直接晾在外面，被摧毀怎麼辦？

郭正亮接著表示，美國開始建造亞太各種基地，沒有想到蓋機庫，因為這個錢太多了，而且在中國大陸周邊，美國基地就超過100個，美國基地不可能承受外來空中攻擊。