天王劉德華日前宣布展開新巡演「今天…is the Day」演唱會，當中10、11月也將來到台灣，在台北小巨蛋開唱。不過除了準備演唱會外，傳出劉德華還有另外一個計畫，就是擔任訪談節目主持人。而且短短六集，製作預算高達新台幣9000萬元。

根據《鏡週刊》報導，大陸抖音平台3年前為了邀請劉德華開設個人帳號，砸下天價新台幣4.4億，雙方因此緊密綁定。抖音負責出資，而包括劉德華的生日直播、粉絲見面會、線上演唱會等活動，則交由抖音直播。但如今傳出又要有新合作，就是為劉德華量身打造，拍攝訪談節目，預計最快暑假上線。

大陸抖音平台3年前邀請劉德華開設個人帳號。（圖／翻攝自劉德華抖音）

據了解，這個訪談節目只有六集，而且每集才6分鐘，不過既然請來劉德華，規格自然得提到最高，因此製作預算高達新台幣9000萬，連金馬導演許鞍華都可能是嘉賓之一。不過傳出抖音的目標還不僅是劉天王，就連梁朝偉、劉嘉玲夫妻以及劉青雲等重量級巨星，都將是下一個鎖定對象，同樣一人9000萬元預算，似乎想以昔日黃金時代的香港影壇為主軸，製作一系列節目。

事實上，抖音不惜開出高價，恐怕就是看準了這些天王天后的超人氣。2021年劉德華才開設抖音官方帳號，不到一週就有4500萬粉絲追蹤。2022年劉德華在抖音直播24分鐘的演唱，更吸引了3億5000萬人次觀看，打破抖音紀錄。