台裔籃球明星林書豪2012年在紐約尼克隊掀起一股「林來瘋」，當年的隊友Landry Fields大方出借客廳沙發給林書豪睡，兩人情誼蔚為美談。Landry Fields退役後成為亞特蘭大老鷹隊總管，結果他在今年樂透抽籤大會上抽中狀元籤，「12年前人品噴發，12年後回饋了」。

林書豪當年被尼克找去應急，在紐約一度找不到住所，Landry Fields把客廳借給林書豪過夜，連後來「林來瘋」現象風靡大蘋果，那張沙發還被喻為有魔力。林書豪也曾公開感謝Landry Fields，直言如果沒有他，恐怕也不能站穩NBA舞台。

Landry Fields後來轉往制服組發展，2年前以年僅33歲之姿，接掌亞特蘭大老鷹總管。今年樂透抽籤大會，他在只有3%機率下，一舉抽中狀元籤！機率逾10%的活塞、巫師，以及黃蜂、拓荒者等隊，徒呼負負。

去年用隊史第3次狀元籤搶下超級新秀Victor Wembanyama的馬刺，今年不僅拿到第4順位，還有來自暴龍的保護籤，等於手上握有兩枚樂透選秀權，重建前途一片光明。