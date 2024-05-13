外交部長吳釗燮與國民黨立委徐巧芯互槓，外交部10日於Threads發出一張吳釗燮身披「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」彩帶的照片，吳釗燮表示，這是媒體朋友給他的封號，各位脆友覺得有道理嗎？吳釗燮更撂話「面對無理的質疑，林北一定吵到底」。國民黨立委柯志恩直言，吳釗燮呈現出戰狼的方式，就是他目前獲得聲量高的方法；但她也要問準總統賴清德，同意未來的國安會秘書長這樣嗎？

針對吳釗燮身披「魔法部吵架王」彩帶的照片，柯志恩12日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，非常丟臉，她真的以為，吳釗燮的彩帶是被披上去的，原來是他自己披的。而且可以看出他是在問脆友，民進黨同溫層非常厚，大概40％在罵民眾黨立委國昌、50％在罵徐巧芯、10％是在罵民眾黨主席柯文哲。面對這樣一個同溫層，吳釗燮就是在那邊取暖。

柯志恩更指出，在國會中，吳釗燮跟徐巧芯對罵，呈現出戰狼的一個方式，就是他目前獲得聲量高的方法。所以他在520離別之前做這樣的動作，是希望能在脆友身上留下一抹痕跡跟一抹記憶。不過，感覺他就是把個人放在國家利益之上。

柯志恩接著點出， 不可思議， 外交官站出來，方方面面都可以呈現出個人該有的風格跟格調。至於這種格調，準總統賴清德會同意未來的國安會秘書長是以網紅化的形式出現嗎？